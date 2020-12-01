Son dakika haberi: Çanakkale'de ele geçirildi! 2 bin yıllık 'kanıt'

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2000 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.