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Son dakika haberi: 'de ele geçirildi! 2 bin yıllık 'kanıt'

Emniyet güçleri tarihi eser kaçakçılığına bir darbe daha vurdu. Son dakika haberine göre 'de bir köy evine yapılan baskında 2000 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen rölyefi ve sütun tamburu ele geçirildi. Roma dönemine ait rölyef, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt niteliği taşıyor. Gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:49 Son Güncelleme: 1.12.2020 11:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Çanakkale'de ele geçirildi! 2 bin yıllık 'kanıt'

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2000 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.

Troya Müzesi görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen Gladyatör Rölyefi ve aynı döneme ait Sütun Tamburu parçası olduğu belirlendi.

GLADYATÖR OYUNLARINA İLİŞKİN KANIT

Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi.

Evde ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Gladyatör Rölyefi ile Sütun Tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi.

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Son dakika haberi: Çanakkale'de ele geçirildi! 2 bin yıllık 'kanıt'
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