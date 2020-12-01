Son dakika haberi: Eğer bu listedeyseniz size yasak yok! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı alınan en önemli tedbirler oldu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri getirilmezken, bu yaş grubu için toplu taşıma yasağı uygulandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde de yeni yasaklar ayrıntılı şekilde duyuruldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları ve kısıtlamalardan muaf olacak kişiler…

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıklarken, hafta içi de belirli saatlerde bu kısıtlamanın olacağını belirtti. Erdoğan, ''Yeni bir karar alınıncaya kadar (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.'' dedi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE YASAKLARDAN MUAF KİŞİLER AÇIKLANDI

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yasaklardan muaf olan kişiler açıklandı.