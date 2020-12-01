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SON DAKİKA HABERİ: İlçenin kabusu olmuşlardı... “Esencilıs çetesi” çökertildi

'da Esenyurt ve çevresinde yabancı uyruklu kişileri rehin alıp paralarını gasbeden çete, polisin sıkı takibi sonrasında düzenlenen operasyonla çökertildi. 'Esencilıs çetesi' olarak bilinen suç örgütüne ait silah, para ve sahte belgeler ele geçirildi. İşte son dakika haberinden detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:47 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:57 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İlçenin kabusu olmuşlardı... “Esencilıs çetesi” çökertildi

SON DAKİKA HABERİ! Esenyurt ve çevresinde bir süredir özellikle yabancı uyruklu vatandaşları rehin alıp silah zoruyla paralarını gasp eden çete üyelerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri operasyon düzenledi. Çete çevrede "Esencilis çetesi" olarak da biliniyordu. Son olarak M.A. isimli bir şahsı silahla rehin aldıktan sonra parasını gasp eden 4 kişilik çete üyesi için ihbar üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adresi tespit edilen çete üyeleri evlerinde, 1 ruhsatsız tabanca, satır, kelebek olarak tabir edilen 2 adet bıçak, 167 adet sahte 50 liralık banknot, 45 adet sahte 100 liralık banknot, 12 adet sahte 100 dolar, sahte pasaportlar, müştekilere ait ehliyetler ve pasaportlar da ele geçirildi.


"SÖZDE ESENCİLİS" ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Çete üyesi 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslar çevrede "Esencilis Çetesi" olarak biliniyordu.

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SON DAKİKA HABERİ: İlçenin kabusu olmuşlardı... “Esencilıs çetesi” çökertildi
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