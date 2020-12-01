Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: İş ve sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Taylan Güçeli, denizde kalp krizi geçirip vefat etti...

haberi: İş ve sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Taylan Güçeli, denizde kalp krizi geçirip vefat etti...

'in Çeşme ilçesinden gelen haberine göre, yüzmek için girdiği denizde kalp krizi geçirdiği öğrenilen eski menajer Taylan Güçeli kalp krizine yenik düştü. Bir dönem ünlü isimlere menajerlik yapan ismin ölümü iş dünyası ve sanat camiasını yasa boğdu.

İHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:00 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:13 ABONE OL
Son dakika haberi: İş ve sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Taylan Güçeli, denizde kalp krizi geçirip vefat etti...

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre olay 29 Kasım günü Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzmek için denize giren Taylan Güçeli (46), bir süre sonra fenalaştı. Güçeli'nin denizde hareketsiz yattığını gören kıyıdaki vatandaşlar yardıma koştu. Denizden çıkartılan Güçeli, hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güçeli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz adamın suda yüzerken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

İŞ DÜNYASI VE SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Öte yandan denizde geçirdiği kalp krizine yenik düşen Taylan Güçeli'nin, bir dönem ünlü isimlerin menajerliğini yaptığı, ardından yerleştiği İzmir'de bir çok restoranın da işletmeciliğini yaptığı öğrenildi. Güçeli'nin ölümünün ardından sanat camiası ve iş dünyasından birçok önemli isim sosyal medyada acısını dile getirdi.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! 81 ilin valiliğine gönderildi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: İş ve sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Taylan Güçeli, denizde kalp krizi geçirip vefat etti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA