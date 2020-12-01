Son dakika haberi: İş ve sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Taylan Güçeli, denizde kalp krizi geçirip vefat etti...

SON DAKİKA HABERİ: Edinilen bilgiye göre olay 29 Kasım günü Çeşme ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yüzmek için denize giren Taylan Güçeli (46), bir süre sonra fenalaştı. Güçeli'nin denizde hareketsiz yattığını gören kıyıdaki vatandaşlar yardıma koştu. Denizden çıkartılan Güçeli, hastaneye kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güçeli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Talihsiz adamın suda yüzerken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.