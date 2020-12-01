SON DAKİKA HABERİ! Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 22.20'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kuşadası Körfezinde meydana gelen son dakika depremine ilişkin tüm bilgiler şöyle;