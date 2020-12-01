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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ! Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

SON DAKİKA HABERİ! ’nde korkutan ! , Aydın ve ’da da hissedildi! ve son depremler listesi BURADA...

Ege Denizi mevkisinde ile Afet ve () tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre saat 22.20 sularında yerin 6.96 kilometre derinliğinde korkutan bir meydana geldi. Meydana gelen şiddetli sarsıntı merkez üssüne yakın bölgedeki , Aydın ve illerimizde de hissedildi. olayı sonrasında depremi hisseden vatandaşlarımız panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 1.12.2020 23:18 Son Güncelleme: 1.12.2020 23:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Kuşadası Körfezi'nde saat 22.20'de 3.8 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın ve Manisa illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ! KUŞADASI KÖRFEZİ'NDE 3.8 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Kuşadası Körfezinde meydana gelen son dakika depremine ilişkin tüm bilgiler şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN DETAYLARI

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SON DAKİKA HABERİ! Kuşadası Körfezi’nde korkutan deprem! İzmir, Aydın ve Manisa’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
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