Son dakika haberi: Marketlerin çalışma saatleri değişti! Hafta sonu marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Yurt genelinde sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya başlaması ile birlikte, özellikle hafta sonları marketlerin çalışma saatleri merak konusu oluyor. Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından, Başkan Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu ve detayları kamuoyu ile paylaştı. Hafta sonu boyunca yurt genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacak olması nedeniyle, 'Hafta sonu marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?' ve marketlerin çalışma saatleri araştırmasını yapıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ - HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAÇTA KAPANACAK?

Marketlerin çalışma saatleri yoğun ilgi görüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge market çalışma saatleri belli oldu. Genelgeye göre, marketler 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler Aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler.