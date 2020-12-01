SON DAKİKA HABERİ! Maske kuralına uymayan kadından pişkin hareket! Kamerayı görünce bakın ne yaptı...

TAKSİM'DEKİ DENETİMLERDEN SON DAKİKA HABERİ:
Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı.
Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı.
Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı.
KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ
Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi.
POLİSLER BU ŞEKİLDE YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ
Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.
Polisin cezai işlem uyguladığı vatandaşlardan bazılarının itirazda bulunduğu da görüldü...
İstiklal Caddesi'nde kamerayı görünce maskeyi indirip poz verdi | Video