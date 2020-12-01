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HABERİ! Maske kuralına uymayan kadından pişkin hareket! Kamerayı görünce bakın ne yaptı...

Koronavirüs salgınında bir dizi yeni tedbirler getirilirken yurt genelinde kurallara uyulması için polis ve zabıta ekipleri sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Taksim'de ekipler maske kuralına uymayan, caddede yiyip içen kişilere ceza uyguladı. Bu sırada maskeyi çenesinde tutan bir kadının kameraları gördükten sonra sergilediği pişkin tavır 'bu kadarına da pes' dedirtti. İşte haberinden görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 17:07 Son Güncelleme: 1.12.2020 17:29 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Maske kuralına uymayan kadından pişkin hareket! Kamerayı görünce bakın ne yaptı...

TAKSİM'DEKİ DENETİMLERDEN SON DAKİKA HABERİ:

Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı.

Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı.

Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı.

KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ

Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi.

POLİSLER BU ŞEKİLDE YÜRÜMESİNE İZİN VERMEDİ

Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.

SON DAKİKA HABERİ! Maske kuralına uymayan kadından pişkin hareket! Kamerayı görünce bakın ne yaptı...

Polisin cezai işlem uyguladığı vatandaşlardan bazılarının itirazda bulunduğu da görüldü...

İstiklal Caddesi'nde kamerayı görünce maskeyi indirip poz verdi | Video

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SON DAKİKA HABERİ! Maske kuralına uymayan kadından pişkin hareket! Kamerayı görünce bakın ne yaptı...
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