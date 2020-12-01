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haberi: dehşete düştü! 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey...'

haberleri: atv'nin gündem belirleyen programı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan olay kan dondurdu! Müge Anlı yaşadığı şaşkınlığı; 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey' diyerek ifade etti. Müge Anlı canlı yayınındaki son dakika iddialar izleyenleri dehşete düşürdü. İddiaya göre, yıllar önce henüz 6 aylık bir bebek diri diri tandırda yakıldı. Kan donduran açıklamalarda bulunan Resime Dönmez, 'Ben evde değildim, altı aylık bebek tandıra düşmüş. Kendisinin gitmesi mümkün değil. Ben geldikten sonra tandırın üzerine değnek koydum. O tandırda ekmek pişirdim. Tandır evin içindeydi. Kim atmış bilmiyorum" dedi. İşte Müge Anlı programında ortaya çıkan son dakika haber ile ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 1.12.2020 16:32 Son Güncelleme: 1.12.2020 16:35 ABONE OL
Son dakika haberi: Müge Anlı dehşete düştü! 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey...'

Son dakika: Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı. Durur'un nerede olduğu tespit edilmeye çalışılırken birliktelik yaşadığı Resime Dönmez hakkındaki detaylar dehşete düşürdü.

"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"

Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur'un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu. 'Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?' sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, "Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?" diye konuştu. Dönmez, "6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar." diye konuştu.

"6 AYLIK BEBEK TANDIRA NASIL GİDECEK?"

Müge Anlı'nın "6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?" sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, "Evde değildim. Beşik orada, tandır burada… Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı." dedi. 6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, "Geldim, kadını saçından çektim. 'Çocuğumu tandıra sen attın.' dedim, o da 'Ben atmadım.' dedi şeklinde konuştu.

EVE GELDİĞİMDE TANDIR YANIYORDU

Konuya açıklık getiren Müge Anlı, "Resime'nin Kerem Bey'den önceki eşinin kızı telefon hattımızda. Şunu anlatıyor; biz evdeydik. Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabam da beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı. Bebek tandırın içine düşmüş." ifadelerini kullandı.

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"BEBEĞİN TANDIRA ATILMASI..."

Resime Hanımın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı: "O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti? Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım'ın sorumsuzluğudur." dedi.

"KOCASI SAĞKEN BABAMA KAÇTI BU KADIN"

Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi: "Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağken babama kaçtı bu kadın."

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Son dakika haberi: Müge Anlı dehşete düştü! 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey...'
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