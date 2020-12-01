SON DAKİKA HABERİ: Ordu'da bir tuhaf olay! Hırsızdan gelen telefonla şok oldu!

Konuşmadan sonra çıkacağımı söyledim. Çıkarken 'kepengi çekeyim' dedi, bende 'çek' dedim. Kepengin bir tarafını o çekti, ben de ışıkları söndürdüm. Meğer kilidi kapatmamış. Aklıma böyle bir şey hiç gelmedi. Evime gittim, tanımadığım bir numaradan arandım. 'Bir suç işledim' dedi. Suç işlediysen beni niye arıyorsun polise git dedim. 'Depodan 18 çuval fındık çaldım. Fındığı gelip, geri teslim etmek istiyorum. Beni polise şikayet etme' dedi. Şaka sandım ama gerçek oldu. Durumu polise bildirdim, yakalandılar, şikayetçi oldum. Sanırım fındığı satamadılar. Hırsızlığın affedici bir yanı yok. Babamın oğlu da olsa hırsızlık yapıyorsa bunu affetmem. Vatan hainliği affedilmeyecek bir suçsa hırsızlık da affedilir bir suç değildir" dedi.