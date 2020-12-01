SON DAKİKA HABERİ: 'Yasak aşk ortaya çıkmasın' diye cesedi kapıya taşımış...

SON DAKİKA! İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: ÜSTÜNÜ GİYDİRİP, KAPIYA BIRAKTIM

Yusuf A.'nın polisteki ifadesinde, "Nuray'la aramızda ilişki vardı. Evli olduğunu biliyordum. Gündüz buluştuk. Geceyi de birlikte geçirmek istedik. Eşini arayıp, halasında kalacağını söyledi. Gece birlikte olduk. Ben cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım ama o kullanmadı. Duşa girdim. Çıktığımda Nuray'ın fenalaştığını gördüm. Yanına gittiğimde bilinci kapandı. Kendine getirmeye çalıştım ama olmadı. Ben de üstünü giydirip, kapıya bıraktım ve polisi arayıp, olay yerinden ayrıldım. İlişkimiz ortaya çıksın istemiyordum. Sonra ne olduğunu merak edip, geri döndüm. Öldüğünü söylediler. Korkup kaçtım. Nuray'ın evimde kalan telefonunu da aldım ve götürüp bir yere attım. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi.

Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.