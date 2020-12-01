Son dakika haberleri! Bursa'da yaşanan vahşi cinayette flaş gelişme! Kan donduran detaylar

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Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; ünlü dizilerde set asistanı olarak çalışan 25 yaşındaki Serkan Topal önceki gece arkadaşlarının evine konuşmak için gidip birlikte alkol aldı. Burada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Serkan Topal, M.D. (25) tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. M.D. ile birlikte 18 yaşındaki kuzeni Z.N. cesedi streç filme sararak bir gece evde sakladı. Arkadaşlar plan yaparak cesedi ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Dün öğle saatlerinde Çataltepe Mahallesi Alacalar Mahallesi'ne lacivert renkli minibüsle giden zanlılar, maktul Serkan Topal'ı kazma kürek ile açtıkları çukura kazarak gömmek istediler. Ancak bunda başarılı olamayınca bir lastikçiden aldıkları çıkma lastikle yakarak yok etmeye çalıştı.