Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Koronavirüs yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar

Son dakika: yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar

Son dakika haberi: tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 09:18 Son Güncelleme: 1.12.2020 09:35 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar

tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi.

Son dakika: Koronavirüs yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar

denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

Son dakika: Koronavirüs yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar

Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü.

Son dakika: Koronavirüs yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar

Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Koronavirüs yasaklarını hiçe saydılar böyle yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA