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Tam 1000 yıl öncesine ait... Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli...

'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1000 yıl öncesine ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat'ı satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 13:22 ABONE OL
Tam 1000 yıl öncesine ait... Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kumluova Mahallesi'nde yaşayan K.A'nın, elindeki tarihi Tevrat'ı satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, K.A. ile M.E. gözaltına alındı.

Bin yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat, incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Tam 1000 yıl öncesine ait... Ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli...
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