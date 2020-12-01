Temizlik işçisi Filiz, bulduğu içinde 20 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda bir yıldır temizlik personeli olarak görev yapan evli, 2 çocuk annesi Filiz Karakaş, pazar günü, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına saatler kala, görevli olduğu Kültür Park sınırları içerisindeki kameriyelerin etrafında temizlik yaparken yerde bir cüzdan buldu. Sahibini bulmak adına cüzdanın içindeki kartvizite bakan Filiz Karakaş, cüzdan sahibi Fadi Ghozlan'a ulaştı. Karakaş, içerisinde yaklaşık 20 bin TL bulunan cüzdanı, 4,5 yıldır Mersin'de yaşayan ve ticaretle uğraşan Fadi Ghozlan'a teslim etti.



'VİCDANEN ÇOK RAHATIM'



Cüzdanı teslim ettiği Ghozlan'ın çok mutlu olduğunu dile getiren Karakaş, "Sahibi çok teşekkür etti. Çünkü içinde hemen hemen 20 bin liraya yakın bir para varmış. Buna kim olsa sevinir. Çünkü o parayı ben de düşürmüş, kaybetmiş olabilirdim. O yüzden karşı taraf ne hissetti, acaba o parayı nereden temin etti, borcu var mıydı? Önce bunlar aklıma geldi. Zaten o para da emanetmiş, kendisinin değilmiş. Buna ayrı bir sevindim. İyi ki verdim, iyi ki sahibini buldum. Mutluyum. Vicdanen çok rahatım. Umarım bu davranış herkese örnek olur" diye konuştu.



Cüzdan sahibi Fadi Ghozlan ise Filiz Karakaş'a gösterdiği davranıştan dolayı teşekkür ederek, dükkanında satışını yaptığı parfümlerden hediye etti.