Tüy dökmeyen kedi cinsleri: Evde beslemek için en uygun kedi türleri

Kedilerin birçok evcil hayvana nazaran bakımı kolaydır ve genellikle problem çıkarmazlar. Ev ortamına dahil edildiklerinde, beslenmelerine özen gösterildiğinde ve yıllık aşıları düzenli olarak yaptırıldığında onunla sorunsuz bir yaşam kurabilirsiniz. Sahiplerinin duygularını anlayabilen ve sevimli halleri ile dikkati çeken kediler alışmış oldukları düzenin değişmesinden hoşlanmadığından mama kabı da dahil değiştirilmesini yadırgayabilirler. Bunun gibi ilginç daha birçok özelliği bulunmakla birlikte hemen hemen herkes kedileri sever ancak, evde hayvan tüyleri ile savaşmaktan endişe duyabilir. Ek olarak tüyler alerjik reaksiyonlara sebep olduğundan kişiler az tüy döken kedi cinslerine odaklanabilir. Peki, evde beslemeye uygun kedi cinsler hangileridir? En uysal kedi cinsi ve en az tüy döken kediler hangileridir? İşte merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

EVDE BESLEMEYE UYGUN KEDİ CİNSLERİ

Kişisel bir tercih, minimal bakım ya da alerji gibi nedenlerden hangisi olursa olsun kedi tüyleri evde bazı sıkıntıları doğurabilir. Ayrıca kimse agresif ve hırçın bir kedi ile yaşamak istemez. Tam da bu noktada az tüy döken, uysal, sıcakkanlı kedileri sizler için bir araya getirdik. Şimdi evde beslemek için uygun kedi türlerini aşağıda sıralıyoruz…

DEVON REX

İngiltere kökenli olan Devon Rex kısa tüylü kediler arasında yer almaktadır. Tüylerinin görünümü dalgalıdır ve belli aralıklarla yıkamak yeterlidir. Sevimli ve oyun sever bu cinslerin tüy kökleri sağlamdır ve kısa tüylere sahiptir. Bu açıdan tüy bakımı kolay ve tüy dökümü pek çok kediye oranla azdır.

BRİTİSH SHORTHAİR

Beyaz, mavi, siyah vizon, duman gibi farklı renklerde olan bu kedi cinsleri ülkemizde yaygın olarak sahiplenilen kedi türlerinden biridir. Tüyleri kısa, tek kat ve kökleri sağlamdır. Haftada birkaç tarama işlemi esnasında çok az tüy dökülebilir. Aynı zamanda sıcakkanlı yapıları ile ön plana çıkan kedi ırkıdır. Sahibi ile birlikte vakit geçirmekten hoşlanır ve çocuklarla araları çok iyidir.

RUSSİAN BLUE

Tüyleri kısadır ve dökülme neredeyse olmaz. Gözleri oldukça dikkat çekicidir. Uzun bacaklı ve kaslı yapıları ile sokak kedilerini anımsatabilirler. Mavimsi gri renkte kürke sahiptirler ve tüyleri az olduğundan şeffaf bir görüntü yaratırlar.

BURMESE

Burmese cinsi kediler, meraklı, zeki ve cesur bir yapıya sahiptir. Yine tüyleri çok kısa olduğundan dökülme problemi yaşanmaz. Ayrıca ekstra bakım gerektirmediği gibi tüylerini fırçalamak uzun zaman almaz.

CHİNCİLLA

Oldukça uysal kedilerden biri olan Chincilla cinsi kedilerin ses tonları bile oldukça sakin ve yumuşaktır. Acıkmadıkları ve canları acımadıkça miyavlamazlar. Tam anlamıyla evcil bir kedidir, dışarıya çıkmaktan pek hoşlanmazlar. Uzun tüylere sahiptir ve kucakta ilgi odağı olmaya bayılırlar.

SCOTTİSH FOLD

Adından da anlaşıldığı üzere İskoç cinsi olan bu sevimli kedi yuvarlak ve büyük gözleri ile farklı bir görünüme sahiptir. Binlerce yıllık evcilleştirmeden dolayı uysal, çekingen kediler arasında yer alır.

MUNCHKİN

Kısa bacaklarına rağmen aktif olan bu kediler yüksek zekaları ve uyumlu yapıları ile de seviliyorlar. En küçük kedi cinslerinden biri olmakla birlikte insan ilişkileri kuvvetli ve sahibine düşkün kedilerdir.

CORNİSH REX

Küçük boyutları ile minik kediler arasında yer alan Cornish Rex aynı zamanda oldukça sıcakkanlı bir kedi cinsi. Yalnız kalmaktan nefret ettikleri için onunla zaman geçirebilecek kişiler sahiplenmelidir. Kıvırcık tüyleri ile sıra dışı bir kedidir. Çocuklarla, yetişkinlerle iyi ilişkiler kurarlar.

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