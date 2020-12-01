Üç ayda 50 milyon aşılama

Koronavirüs salgını yaygınlaşırken, Türkiye de gerekli tedbirleri ve kısıtlamaları devreye sokuyor. Eğer bunlarla da salgının seyrinde düşme olmazsa devreye yeni yol haritası girecek. Kovid-19'u durdurma planına göre 3 ay içinde salgın tamamen kontrol altına alınacak. Ekonomik ve sosyal hayatın yeniden normale dönmesi sağlanacak. Bu çerçevede mart başına kadar Çin'den 50 milyon ve Almanya'dan alınan 1 milyon doz aşı vatandaşlara vurulacak. Böylece 2021'in ilk çeyreğinde, kişi başı iki doz olmak üzere 25 milyon 500 bin vatandaş aşılanmış olacak.Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak. Diğer vatandaşlar da aşıyı eczanelerden cüzi bir miktar karşılığında satın alabilecek. İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak. Çinli Sinovac şirketiyle de görüşmelerini sürdüren Sağlık Bakanlığı, yerli aşı devreye girene kadar mart ve nisan aylarında da 20'şer milyon doz aşıyı daha sipariş etmeyi planlıyor. Buna göre yerli aşı uygulamaya geçmeden önce toplam 45 milyon 500 bin vatandaş aşılanacak. Nisandan sonra yerli aşının devreye girmesiyle de her ay ilave olarak 5 milyon vatandaşın aşılanma işlemi gerçekleştirilecek.Sağlık Bakanlığı, Çin aşısı dışındaki diğer ülkelerin ürettiği aşılara ilişkin de harekete geçti. Yılbaşı sonrası için Almanya'dan 25 milyon doz aşı sipariş eden Bakanlık, Rusya'nın Sputnik V aşısının da Türkiye'de uygulanabilmesi için görüşmelerini sürdürüyor. Kitle bağışıklığının oluşması için nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini dikkate alan Bakanlık, Alman, Çin, Rus ve yerli aşının kademeli uygulanmasıyla birlikte 2021 sonuna kadar virüsün etkisini tamamen kırmayı amaçlıyor.KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde devam eden yerli aşı çalışmaları son sürat devam ediyor. Faz 1 çalışmaları kapsamında 44 gönüllüye aşı uygulanırken herhangi ciddi yan etkinin görülmemesi umut veriyor. Faz 2 çalışmalarının iki hafta sonra 200 gönüllüye uygulanacağı belirtilirken, faz 3 çalışmalarına ise şubatta geçilmesi planlanıyor. Yerli aşının faz 3 çalışmaları ise 10 bin gönüllü üzerinde uygulanacak. Çalışmaların bir bölümü Türkiye ile birlikte yurtdışında Sağlık Bakanlığı'nın anlaştığı ülkelerde de gerçekleştirilecek.TÜRKİYE'DE dün 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 13 bin 746, hasta sayısı 6 bin 514, ağır hasta sayısı 5 bin 190 oldu. 4 bin 485 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun" uyarısında bulundu. ANKARA