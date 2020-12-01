Ucuz diyerek Suriye altını sattılar

İstanbul Emniyeti, insanları "ucuza altın satın alma" vaadiyle dolandıran Suriye uyruklu bir çeteye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde 24 Kasım Perşembe günü yaşandı. İddiaya göre mağdur Oktay T., kendisine ucuz altın satması için anlaştığı kişilere 12 bin 500 dolar ödeme yaptı. Ancak kısa bir süre sonra, satın aldığı altınların sahte olduğunu anlayan Oktay T. durumu polise bildirdi. Polis, yaşanan olay hakkında çalışma başlattı.

SURİYE ALTINI SATMIŞLAR

Konu hakkında çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, şüphelilerin kimliğini tespit etti ve 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 884 adet Suriye Altını ele geçirildi. Şüphelilerin, ucuza altın satma vaadiyle kandırdıkları kişilere gerçek altın yerine Suriye Altını sattıkları ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Suriye uyruklu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u serbest bırakılırken, 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.