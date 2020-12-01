Ünlü kargo şirketinde taciz skandalı! Genç kadına araçta dehşeti yaşattı

İstanbul'da ünlü bir kargo şirketinin şubesinde şoför olarak çalışan genç adam yine kargo şirketinde muhasebeci olarak çalışan genç kadını araç içerisinde taciz etti. 22 yaşındaki H.P., İstanbul Şişli'de bulunan bir kargo firmasında çalışıyordu. Geçtiğimiz yıl 12 Ocak günü iş çıkışında aynı şirkette şoför olarak görev yapan M.D., isimli genç H.P., eve bırakmayı teklif etti. Teklifi kabul eden genç kız raca binerek yola çıktı. Bu sırada iddiaya göre şoför M.D., genç kızın eliyle ağzını kapattıktan sonra tacizde bulunmaya başladı.
'BENİM OLACAKSIN YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM'
Genç adam mağdur kıza yönelik, 'Seni seviyorum benden uzak durma, benim olacaksın yoksa seni öldürürüm' diye tehditler savurmaya başladı. Yaşadığı taciz şokuyla arkadaşını telefonundan arayan genç kız başına gelenleri arkadaşının dinlemesini sağladı. Araçtan indikten sonra polise başvuran genç kız olay nedeniyle şikâyetçi olup başına gelenleri anlattı.
ŞİKÂYETE RAĞMEN TEHDİTLERE DEVAM ETTİ
Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. soruşturma devam ederken yine iddiaya göre evli olan M.D., 'Seni bitireceğim, seni erkek düşkünü canınla oynayacağım' şeklinde mesajlar göndermeye devam etti. Savcılık tarafından ifadesi alınan M.D., genç kızın evli olduğunu bilmesine rağmen kendisiyle ilişkiye başladığını ardından yaşanan bir tehdit nedeniyle şikayetçi olduğunu ve kendisine iftira attığını ileri sürdü.
15 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Yürütülen soruşturma sonunda genç adam hakkında suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. İddianamede mağdur kızın maruz kaldığı tehdit ve hakaret dolu mesajlar delil olarak gösterilirken M.D.,'nin 'Cinsel Saldırı', 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarını işlediği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istendi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.