Ünlü kargo şirketinde taciz skandalı! Genç kadına araçta dehşeti yaşattı

'BENİM OLACAKSIN YOKSA SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Genç adam mağdur kıza yönelik, 'Seni seviyorum benden uzak durma, benim olacaksın yoksa seni öldürürüm' diye tehditler savurmaya başladı. Yaşadığı taciz şokuyla arkadaşını telefonundan arayan genç kız başına gelenleri arkadaşının dinlemesini sağladı. Araçtan indikten sonra polise başvuran genç kız olay nedeniyle şikâyetçi olup başına gelenleri anlattı.

ŞİKÂYETE RAĞMEN TEHDİTLERE DEVAM ETTİ

Şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. soruşturma devam ederken yine iddiaya göre evli olan M.D., 'Seni bitireceğim, seni erkek düşkünü canınla oynayacağım' şeklinde mesajlar göndermeye devam etti. Savcılık tarafından ifadesi alınan M.D., genç kızın evli olduğunu bilmesine rağmen kendisiyle ilişkiye başladığını ardından yaşanan bir tehdit nedeniyle şikayetçi olduğunu ve kendisine iftira attığını ileri sürdü.