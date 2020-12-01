Vali Demirtaş: Vatandaşımızın memnuniyeti birinci önceliğimiz

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Yöneticileri ile bir araya gelerek "Vatandaşımızın memnuniyeti birinci önceliğimiz" diyerek yapılacak hizmetlerin vatandaş odaklı olduğunu belirtti.

Kent A.Ş toplantı salonunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile bir araya gelen Vali Demirtaş, Belediye yöneticilerine yapacağımız hizmetleri hassasiyet içerisinde yapmalıyız talimatını verdi.

Mardinli vatandaşların isteklerini göz önünde bulundurduklarını dile getiren Vali Demirtaş, ilerleyen zamanlarda vatandaşımızın memnuniyeti için hemşerilerimize yönelik anket düzenlemeyi amaçlıyoruz dedi.

Toplantıda Mezopotamya ovasının verimli topraklarına da değinen Vali Mahmut Demirtaş, "Tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçilecek." diye konuştu.

Vali Demirtaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Bilindiği üzere her haftanın bir gününde belediye yöneticilerimiz ile bir araya gelerek, yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz yapacağımız hizmetlerin doğrudan vatandaşlarımıza ulaşmasıdır. Belediyemizin tüm birimleri yaptıkları hizmetlerde vatandaşımızın takdirini kazanmalıdır. Bu konu bizim için oldukça önemli ve hassastır. Kaynaklarımızı en doğru bir şekilde kullanarak israfa asla müsaade etmeyeceğiz. Kaynaklarımızın hepsini vatandaşa hizmet yolunda kullanacağız. İlimizde çok verimli tarım arazilerimiz var. Tarım arazilerinin imara açılmasının önüne geçeceğiz. Son zamanlarda ilimizde yeni ekilen ürünlerde de verim alınıyor. Tarım arazilerimizin hepsini üretime yönelik değerlendireceğiz. Verimli topraklarımızın başka amaçlar için kullanımına müsaade etmeyeceğiz."