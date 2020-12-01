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'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlanması başladı

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbir kararıyla saat 21.00'dan itibaren 'da ilk hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 2.12.2020 00:18 Son Güncelleme: 2.12.2020 00:19 ABONE OL
Van'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlanması başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan kabine toplantısının ardından alınan yeni kararların açıklanmasının ardından, güvenlik güçleri sokak ve caddelerde tedbir aldı.

Alınan yeni kararlar doğrultusunda, tüm hafta sonu boyunca kısıtlama devam edecek ve ilk kez uygulamaya konulan hafta içi belirli saatler aralığında da dışarı çıkılmayacak. Bu çerçevede korona virüs salgınının yayılımını önlemek amacıyla başlatılan hafta içi kısıtlama süreci bu akşam 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte kent merkezindeki iş yerleri bir saat öncesinde kepenklerini indirirken, yasağın başlamasına kısa bir süre kala dışarıda olan vatandaşlar, cadde ve sokakları boşalttı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Valilik kararıyla kentin en işlek noktalarında kontrol yapmaya başladı. Kısıtlama kapsamında muaf olanların kimlik ve belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.
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Van'da hafta içi sokağa çıkma kısıtlanması başladı
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