İzmir'de akılalmaz bir olay yaşandı! Çarptıkları ceylanı alarak kayıplara karıştılar!

'PLAKASINI ALAMADIM'

Kazaya tanık olan Mimar Doğan Albayrak, "Ceylan çok hafif yaralandı. Aracı yol kenarına çektiler. Ben de yardım etmek için durdum. Çarpan otomobildekiler, telaşla ne yapacaklarını bilemeyip jandarmayı aradılar ancak sonuç alamadılar. Ben de Urla Belediyesi'ni aradım. Yanıt alamayınca Veteriner Hekimleri Odası Başkanı arkadaşımı aradım. O sırada biri geldi, 'Veterinere götürelim' dedi. Ben de 'Hemen arkada, Çamlı'da iki tane veteriner kliniği var, en yakın orası' dedim. 'Ben ileride başka bir yere götüreceğim' gibisinden bir şeyler söyleyerek ceylanı alıp beyaz bir otomobille gitti. Kazayı yapanlar da telaşla ona yardım ettiler.

Ben tanışıyor olduklarını zannettim. Hayvanı alanların peşinden gittim. Kırmızı ışığa takıldım, onlar uzaklaştı. Plakasını alamadım" dedi.