Yalova’da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Yalova-İzmit Karayolu Tavşanlı beldesi trafik ışıkları mevkiinde, Yalova istikametine giden Aslan Çobantürk (55) yönetimindeki 77 AAK 777 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir eden 77 P 0063 ve 77 P 0063 plakalı minibüsler birbirleriyle çarpıştı.

Karşı şeride geçen 77 AAK 777 plakalı otomobil, burada 34 BV 1636, 06 FE 8541 ve 06 DF9804 otomobillerle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 06 FE 8541 plakalı araçta yangın çıktı.

Araçta yaralanan sürücü Altuğ Alkaş ve yolcusu İncinur Aldurmaz Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazada 77 AAK 777 plakalı aracın sürücüsü Aslan Çobantürk olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.