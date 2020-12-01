Yenişehir çöp konteynerlerini üretip yeniliyor

Her alanda olduğu gibi temizlik ve hijyen konularında da farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediyesi Başkanı Murat Beşikci "Yenileme çalışmaları kapsamında bakımlarını yaptığımız çöp konteynerlerini hem vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor hem de çöp konteynerlerimizi güzelleştiriyoruz." dedi.

BELEDİYE BÜTÇESİNE KATKI SAĞLANIYOR

Yenişehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Şantiyesinde yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin imalatının da yapıldığını anlatan Başkan Beşikci, Böylece Belediye bütçesine katkı sağlandığını söyledi.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, Hidrolik sistemle çalışan ve bu sistemle atıkların yukarı itilmesiyle boşaltımı kolaylıkla yapılan yer altı çöp konteynerlerin üretimini Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzde yapmaya devam ediyoruz. Piyasa şartlarına göre daha uygun imalat yapılmakta. Atölyelerimizde seri bir şekilde üretimi devam eden çöp konteynerleri ihtiyaca göre yapılıp yıpranmış konteynerlerle değiştirilmektedir.

Pandemi süreciyle birlikte temizlik konusu daha çok ön plana çıktı. Bizler de vatandaşlarımız için kullanımı daha kolay çöp konteynerlerinin bakımlarını yapmaya devam ediyor, çöp konteynerlerinin görsel açıdan dikkat çekmesini sağlayıp hijyen konusunda insanlarımızda hassasiyet oluşturmayı amaçlıyoruz. İlçemizin temizlik açısından da modern bir yapıya sahip olması için başlattığımız bu uygulamayı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.