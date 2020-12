Yuvasız tilkiyi 4 aydır elleriyle besliyor

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyü'nde bir tilki 4 aydır evlerine alıştığı Başkaya ailesiyle adeta iç içe yaşıyor. Karnı acıktığında evin yolunu tutan tilki kaz ve tavuk etiyle besleniyor. 66 yaşındaki Menice Başkaya, "Yonca" ismini verdikleri tilkinin önceleri sadece gece geldiğini şimdi ise sabah akşam gün boyu evin önüne gelerek ikram ettikleri yiyeceklerden nasiplendiğini söyledi.

Menice nine, 4 ay önce evlerinin çevresinde 4 yavrusu olan bir tilki gördüğünü ve bunlara yiyecek verdiğini söyledi. Bir süre sonra tilkinin ve 3 yavrusunun köpekler tarafından öldürüldüğünü ve yetim kalan bir yavru tilkinin sağ kaldığını belirten Menice nine ilk zamanlarda aç olduğu için zayıf kalan yavru tilkinin şimdilerde iyice beslendiğini kilo bile aldığını ifade etti. İlk zamanlarda ekmek, peynir ve süt verdiği tilkiyi son günlerde kaz ve tavuk etiyle beslendiğini kaydeden Menice Nine, "Benim dişlerim olmadığından bana ayrılan payımı bende tilkiyle paylaşıyorum. Onu doyurunca çok mutlu oluyorum. Tilki eve gelmediği zaman çok özlüyor ve merak edip çevreye bakınıyorum. Eskiden sadece geceleri eve geliyordu ama son günlerde karnı ne zaman acıkırsa o zaman geliyor. Kendi ellerimle besliyorum. Benden hiç kaçmıyor bazen kucağıma bile çıkıyor." dedi.

Menice neni artık zamanının büyük bölümünü tilkiye ayırıyor.