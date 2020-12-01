Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yuvasız tilkiyi 4 aydır elleriyle besliyor

Yuvasız tilkiyi 4 aydır elleriyle besliyor

’ta yaşayan Menice nine, 4 ay önce kapısına gelen aç tilkiyi adeta evlat edindi. Menice nine, tilkiyi her gün sık sık besleyerek besili bir hale getirdi.

BEDİR ALTUNOK
Giriş Tarihi: 1.12.2020 10:08 ABONE OL
Yuvasız tilkiyi 4 aydır elleriyle besliyor

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Kekeç Köyü'nde bir tilki 4 aydır evlerine alıştığı Başkaya ailesiyle adeta iç içe yaşıyor. Karnı acıktığında evin yolunu tutan tilki kaz ve tavuk etiyle besleniyor. 66 yaşındaki Menice Başkaya, "Yonca" ismini verdikleri tilkinin önceleri sadece gece geldiğini şimdi ise sabah akşam gün boyu evin önüne gelerek ikram ettikleri yiyeceklerden nasiplendiğini söyledi.

Menice nine, 4 ay önce evlerinin çevresinde 4 yavrusu olan bir tilki gördüğünü ve bunlara yiyecek verdiğini söyledi. Bir süre sonra tilkinin ve 3 yavrusunun köpekler tarafından öldürüldüğünü ve yetim kalan bir yavru tilkinin sağ kaldığını belirten Menice nine ilk zamanlarda aç olduğu için zayıf kalan yavru tilkinin şimdilerde iyice beslendiğini kilo bile aldığını ifade etti. İlk zamanlarda ekmek, peynir ve süt verdiği tilkiyi son günlerde kaz ve tavuk etiyle beslendiğini kaydeden Menice Nine, "Benim dişlerim olmadığından bana ayrılan payımı bende tilkiyle paylaşıyorum. Onu doyurunca çok mutlu oluyorum. Tilki eve gelmediği zaman çok özlüyor ve merak edip çevreye bakınıyorum. Eskiden sadece geceleri eve geliyordu ama son günlerde karnı ne zaman acıkırsa o zaman geliyor. Kendi ellerimle besliyorum. Benden hiç kaçmıyor bazen kucağıma bile çıkıyor." dedi.

Menice neni artık zamanının büyük bölümünü tilkiye ayırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yuvasız tilkiyi 4 aydır elleriyle besliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA