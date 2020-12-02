2 bin 500 rakımda kayak antrenmanı

Kar yağışının sadece Türkiye'nin en büyük krater dağı olan Nemrut Krater Dağında olması nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirten kayakçılar, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını söylediler.

Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, yeni ve eski sporcuların birlikte çalıştığı bu ortamın kayakçılar için verimli olduğunu vurgulayarak, pandemi döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini, buna rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Nemrut'ta yaklaşık 30 sporcu ile çalışmalarını sürdüren Bitlisli kayakçılar, 2020-2021 sezonunda başarılı olmak için ter döküyor. Çalışmaların doğal ortamda verimli geçtiğini ifade eden Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye Kayak Federasyonunun 2020-2021 Kayak yarışmalarına Nemrut Krater Dağı'nda hazırlanıyoruz. Nemrut'a her yıl olduğu gibi bu yıl da kar erken düştü. Biz de ilk çalışmalarımızı sürekli burada yapıyoruz. Çok güzel bir hava, 2 bin 500 rakımda, bir tarafımızda Nemrut Krater Gölü diğer tarafımızda Vangölü. Çok güzel bir atmosfer. Virüsten dolayı çok zorlu günler yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Pandemi süresince bizler de kurallara uyarak antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Şu an 2 sporcumuz Milli Takım kampında. Bizlerde yen sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Yeni sezon, yeni simalar, yeni sporcular. Alt yapımız çok güçlü. Bu yılki müsabakalara katılırsak, iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Nemrut'un güzelliklerini herkesin görmesi içinde herkesi buraya davet ediyoruz."