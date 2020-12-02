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30 araç sürücüsüne 11 bin 290 lira para cezası

’da yapılan çevrimli drone’lu trafik uygulamasında, kusurlu bulunan 30 araç sürücüsüne toplam 11 bin 294 lira para cezası uygulandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 2.12.2020 13:27 ABONE OL
30 araç sürücüsüne 11 bin 290 lira para cezası

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone'lu çevrimiçi trafik uygulaması yaptı.

Antakya çevre yolu Ekinci Mahallesi kavşağında yapılan uygulamada, ehliyetsiz araç kullanan iki kişiye, Kırmızı ışıkta geçen 16 sürücüye, Emniyet kemeri bulundurması zorunlu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve emniyet kemeri takmayan 11 araç sürücüsüne, ve seyir halinde cep ya da araç telefonu kullanan 1 sürücü trafik toplam 11 bin 294 lira para cezası uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü trafik güvenliğini sağlamak için havadan ve karadan uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

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30 araç sürücüsüne 11 bin 290 lira para cezası
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