40 firmaya etiket cezası

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 40 firmaya ceza kesildi.

İl Ticaret Müdürü İsmail İncesoy, ekiplerin yaptıkları çalışmada 320 firmaya ait bin 570 ürünün fiyat etiketlerinin kontrol edildiğini belirterek, ürünlerinde etiket kullanmayan 40 firmaya toplam 19 bin 720 TL ceza kesildiğini açıkladı. Yasa gereği her etiketsiz ürüne 415 TL ceza kesildiğini belirten İncesoy, vatandaşların satın aldıkları ürünlerde etiket bulunmaması veya fiyatlarla ilgili şikayetlerini ALO 175 hattına bildirmeleri halinde anında müdahale edildiğini söyledi.