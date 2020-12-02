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45 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

'te bir kamyonette şüphe üzerine güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda 45 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 2.12.2020 10:05 ABONE OL
45 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan kamyonette 45 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince; il merkezinde dur ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan bir kamyonet içerisinde bulunan toplam 45 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan araç sürücüsü E.A. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. Ayrıca bahse konu araç trafikten men edilerek, şüpheliye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince 12 bin 551 cezai işlem uygulanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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45 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı
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