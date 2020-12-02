6. Engelsiz Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Programda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, devletlerin gelişmişliğinin dezavantajlı gruplara yaptığı yatırımlarla ölçülebildiğini, Türkiye'nin bu alanda çok başarılı ve örnek çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Becel, "Türkiye'de, dezavantajlı ve engelli bireylere bakış açısı geçmişe kıyasla değişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, ihtiyacı olan ailelere destekleme konusunda sosyal devlet anlayışının da vücut bulduğu bir alan oluştu. Aileleri artık çok daha rahat ziyarete gidiyoruz. Bir şey yapamama mahcubiyeti ile değil, devletin bütün imkanlarını onlara seferber edebilmenin rahatlığı ve huzuru ile gidebiliyoruz." dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da belediye olarak engellilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Programa ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını aktaran Arı, "Bugüne kadar engelli kardeşlerimizin hayata tutunmalarını temin edecek çalışmalar yaptık. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Sokağa çıkınca bir araç çarpsa engelli hale geliriz.

Hiçbirimizin garantisi yok. Bu nedenle engelli kardeşlerimizi anlamak, onlara yönelik projeleri bir gün ile sınırlamak hiçbirimizin karına olan bir hareket değildir." diye konuştu.

Daha sonra "Sanata Evet" ödülüne layık görülen tiyatro oyuncusu Tamer Levent'e ödülü Vali Becel, "Yılın komedyeni" ödülüne layık görülen Ayhan Yarıcı'ya ödülünü de Başkan Arı verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan ve "Yılın Resim Sanatçısı" ödülüne layık görülen Mert Yalın'a ödülü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından verildi.

Tatar, pandemi sürecinin ardından ilk fırsatta Nevşehir'e geleceğini söyledi.