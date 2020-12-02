Adıyaman’da toplu taşıma araçlarında ‘HES Kodu’ uygulaması başlatılıyor

Koronavirüs tedbirleri konusunda ilk günden bu yana büyük bir hassasiyet ortaya koyan ve son dönemlerde artan vaka artışlarıyla beraber bu hassasiyetini arttıran Adıyaman Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde getirilen kısıtlamalara destek vererek il merkezindeki tedbirlere yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Daha önce belediye binalarına girişte uygulamaya koyduğu HES Kodu sorgulama işlemini şimdi de toplu taşıma araçlarında uygulamaya hazırlanan Adıyaman Belediyesi, bunun için vatandaşlara çağrıda bulunarak HES Kodlarıyla Yaman Kartlarını eşleştirmelerini istedi.

15 Aralık'tan itibaren uygulamaya konulacak olan yeni sistem hakkında bilgi veren yetkililer, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında halkımızın sağlığı için ilimizdeki toplu taşıma araçlarında HES Kodu dönemini başlatıyoruz. İnternet üzerinden yapılacak olan başvuruyla bundan sonra vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarımızı gönül rahatlığıyla kullanabilecekler. Bunun için yapılması gereken tek şey; internetten hes.adiyaman.bel.tr adresine girilerek, karşımıza çıkan sayfadaki formu doldurup, HES Kodumuzla Yaman Kartımızı eşleştirmektir. 15 Aralık itibariyle HES Kodu ile eşleştirilmesi yapılmayan Yaman Kartları geçersiz olacaktır" direk bilgi verdi.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVID-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:

1) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile Sağlık Bakanlığı'nın mobil HES uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir. 'HES Kodu Oluştur' butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

2) 2023 numarasına gönderilecek SMS ile alınabilir. HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

3) E-Devlet üzerinden alınır. https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alınabilir.

18 yaş altı çocuklar için ise HES kodunu SMS ve e-Devlet üzerinden temin edilebilir.