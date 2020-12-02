ADYÜ öğretim üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde

Dünyanın en etkili bilim insanları listesi, ABD'de bulunan Stanford Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde ABD'li ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından, çeşitli bilimsel kriterlerin dikkate alınıp hesaplanması ile oluşturuldu.

Liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirilmiş ve 1996 - 2019 yılları arasında "Scopus Özet" ve "Atıf Veri Tabanı" üzerinden elde edilen bilgilere göre, dünyanın en fazla atıf alan 100 bin bilim insanı dikkate alındı.

Makale sayısı, h - indeksi, çok yazarlı yayınların hm - indeksi, atıf / makale oranı gibi bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, her bilim insanının çalışma alanı için "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Adıyaman Üniversitesinden bir bilim insanının yer almasının gurur verici olduğunu belirtti Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut; "Üniversitemizde görev yapan akademisyenlerimizin önemli başarılara imza atmaları bizleri de memnun ediyor. Bahse konu olan liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirilmektedir. Bu listede derece yakalamak oldukça büyük bir başarı diye düşünüyorum. Science Direct PLOS Biology dergisinin yayınladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girmeye hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Akocak'ı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." dedi.