Ali Dağdelen: Cumba’yı taklit ediyorlar

1- Yeme-içme sektörüne Cumba Kuruyemiş ile adım atmışsınız, firmanın ikinci nesil patronusunuz. Ardından Cumba Künefe'yi açmışsınız. Öncelikle, Gaziantep'in sevilen yerel markaları arasında yer alan Cumba Künefe'nin kuruluş öyküsünü dinleyebilir miyiz sizden?

Ali Dağdelen: Cumba Kuruyemiş, Gaziantep'te çok sevilen ve güvenilen bir marka. Bu durumun verdiği özgüvenle, markamızı hâkim olduğumuz başka bir alana da taşımak istedik ve 2012 yılında künefe işine girme kararı aldık. O dönem bu alanda büyük bir boşluk vardı. Künefe, küçük dükkânlarda satılan, peynirli ve fıstıklı olmak üzere yalnızca iki çeşitten oluşan bir tatlıydı. Biz iddialı bir konseptte, büyük bir restoran açtık. Cumba markasının güvenilirliği sayesinde de kısa sürede çok yol kat ettik. Müşterilerimizin sayısı günden güne arttı, tatlılarımızın ünü dilden dile yayıldı. Ve bugün Cumba Künefe, Gaziantep'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistin uğramadan dönmediği bir mekân haline geldi. Bu başarıyı sürdürmek ve daha da ileriye taşımak için sürekli bir çaba içerisindeyiz.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA BİZİM ÇEŞİTLERİMİZ YAPILIYOR

2- Siz künefeye farklılık kattınız, 40 değişik çeşit hazırlayarak bu alanda öncü oldunuz. Nereden aklınıza geldi klasik künefeyi farklı şekillerde yorumlamak?

Ali Dağdelen: Biz 60 masalı büyük bir restoranda hizmet veriyoruz. Açıldıktan çok kısa bir süre sonra da mekanımız müşterilerle dolmaya başladı. Haftada iki-üç gün restoranımıza gelen misafirlerimize hep peynirli ve fıstıklı künefe ikram edemezdik. "Farklı bir şeyler yapmamız, ürünlerimizi çeşitlendirmemiz lazım" dedik. Bu fikirle yola çıktık, bugün geldiğimiz noktada çeşit sayımız 40'ı buldu. Halen arayış içerisindeyiz, sürekli AR-GE yapıyoruz daha farklı neler yapabiliriz diye. Ürünlerimiz, Türk tatlı sektörüne de girdi. Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında açılan künefecilerde, tatlıcılarda bizim künefe çeşitlerimiz yapılıyor. Birkaçı için patent başvurusunda bulunduk. Patent almak biraz uzun sürüyor bu sektörde. Ama son aşamaya geldik, en kısa sürede patentlerimizi alacağız.

HASIR KÜNEFE, KLASİK LEZZETLERİN ÖNÜNE GEÇTİ

3- En çok tercih edilen künefe çeşidi hangisi peki?

Ali Dağdelen: Bizim çıkardığımız, patenti bizde olan bir ürün; hasır künefe. O kadar sevildi ki, klasik peynirli ve fıstıklı künefenin bile önüne geçti. Üstelik sadece Gaziantep'te değil, Türkiye'nin her yerinde bu işi yapan mekanlarda hasır künefe artık çok revaçta. Aslında hammaddesi yine kadayıf, kaymak ve fıstıktan oluşuyor, ancak pişirme şekli, sunumu ve lezzeti çok farklı.

İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI YASAL SÜREÇLER BAŞLADI

4- Tatlılarınızı taklit edenler var mı?

Ali Dağdelen: Yalnızca tatlılarımızı değil, dekorasyonumuzu, mekanımızın şeklini şemalini, hatta markamızın adını bile taklit edenler var. Artık iş çığırından çıkmış durumda. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Müşterilerimizden de çok mesaj atan oluyor, "İstanbul'un şu ilçesinde Cumba'ya benzer bir isimle künefeci açıldı, sizinle bir alakası var mı?" diye. Bunlarla ilgili yasal süreçlerimiz devam ediyor. Sürekli takip halindeyiz. "Taklitler asıllarını yaşatır" derler ama yine de insanların adımızdan, ürünlerimizden bu şekilde nemalanması hoşumuza gitmiyor. Neyse ki markamızın bilinirliliği üst seviyede. Taklitçi mekanların ömrü de uzun olmuyor zaten. Gelip buraya mekanımızı, tatlılarımızı, kalabalık masaları görünce "Biz de yaparız" diye düşünüyorlar, ancak arka plandaki o meşakkatli üretim safhasını görmüyorlar. O nedenle işin içine girince bocalıyor, kısa sürede de mekanlarının kapısına kilit vuruyorlar.

TURİSTİN "GİDİLECEKLER LİSTESİ"NDE İLK SIRADA

5- Cumba Künefe, gurme turizmi için Gaziantep'e gelenlerin gidilecekler listesinde üst sıralarda yer alıyor. Mekanın bu başarısının sırrı ne?

Ali Dağdelen: Gaziantep, gurme turizminin vazgeçilmez bir şehri ve dediğiniz gibi buraya gelenlerin ellerinde genelde bir "gidilecek mekanlar listesi" oluyor. Cumba Künefe de o listelerin en başında yer alıyor. Bunu bize kendileri söylüyorlar. Ceplerinden kâğıtları çıkarıp gösteriyorlar. Esnaf arkadaşlarımız da müşterilerinin "Buralarda Cumba Künefe varmış, nerede acaba?" diye sorduklarını söylüyor. Başarımızın en büyük sırrı; künefenin hammaddesindeki tecrübemiz ve gücümüz. Kullandığımız fıstık ve sadeyağı kendimiz üretiyoruz. Hatta bu işe girmeden önce bilinen birçok büyük markanın tedarikçisiydik. Yani işe çok hakimiz. Tatlılarımızda birinci sınıf boz fıstık ve sadeyağ kullanıyoruz. Ürünlerimizde kesinlikle glikoz veya katkı maddeleri kullanmıyoruz. Kaliteli ve lezzetli ürün yapmanın dışında bizi başarıya ulaştıran diğer unsurlar ise; çok çalışmak ve çok azmetmek.

GAZİANTEP DIŞINDAKİ İLK ŞUBELER İSTANBUL VE ANKARA'DA AÇILACAK

6- Cumba Künefe ve Cumba Kuruyemiş şu anda yalnızca Gaziantep'te hizmet veriyor. Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz?

Ali Dağdelen: Aslında şimdiye kadar şubeleşme niyetimiz yoktu. Ancak Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden o kadar yoğun bir talep var ki, sonunda bize "Acaba?" dedirtti. Planımız ilk aşamada İstanbul ve Ankara'da şube açmak. Tabii bu işe pandemi sürecinden sonra start verebileceğiz.

ORTA DOĞULU YATIRIMCILAR BİZİMLE İŞ YAPMAK İSTİYOR

7- Peki Cumba lezzetlerini yurtdışına taşımak gibi bir niyetiniz yok mu?

Ali Dağdelen: Var. Orta Doğu'da, özellikle Dubai ve Katar'da bizimle iş yapmak isteyen, bizden haber bekleyen yatırımcılar var. Biliyorsunuz Orta Doğulular tatlıyı sever. Eğer yurtdışına açılacaksak, önce oraya gitmeliyiz diye düşünüyoruz. Ama önceliğimiz İstanbul ve Ankara'da hizmete girecek şubelerimiz. Sonrasına ilerleyen süreçte karar vereceğiz. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim.

TATLILARIMIZA ŞARKI YAZAN SANATÇILAR VAR

8- Bugüne dek mekanınızda çok sayıda ünlü ismi ağırlamışsınız. Pınar Altuğ'dan Hande Yener'e, Aslı Hünel'den Berdan Mardini'ye birçok ünlü, tatlılarınızın tadına bakmış. Bize anlatabileceğiniz renkli anılarınız var mı onlarla ilgili?

Ali Dağdelen: Evet, açıldığından bu yana Cumba Künefe'de Türkiye'nin yakından tanıdığı, sevdiği birçok ünlü ismi ağırladık. Sosyal medya sayfalarımızda da paylaştık. Sanat dünyasının yıldızları neşeli, keyifli insanlar oluyorlar zaten. Onlarla oturup sohbet ediyor, unutulmayacak anılar biriktiriyoruz. Tatlılarımıza şarkı sözü yazan sanatçılarımız bile oldu! Aralarında görüşmeye, mesajlaşmaya devam ettiklerimiz de var. Bazen tatlı istiyorlar, gönderiyoruz. İlgileri bizi mutlu ediyor tabii.

'CUMBA BAKLAVA' ÇOK YAKINDA HİZMETE GİRİYOR

9- Şimdilerde Cumba Baklava'yı açmaya hazırlandığınızı biliyoruz. Nasıl bir yatırım olacak, anlatır mısınız biraz?

Ali Dağdelen: Gaziantep denince akla gelen ilk tatlı tabii ki baklava. Şehrimiz, baklavayla anılıyor. Cumba markasıyla tatlı alanında iyi bir yere geldik. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bize baklavayı çok soruyor. Şehir dışından kuruyemiş siparişi veren müşterilerimiz de paketlerine baklava dahil etmek istiyorlar genelde. Tabii künefe pakete uygun bir ürün olmadığı için baklavayı tercih ediyorlar. Bu ilgi üzerine baklava işine de girmeye karar verdik. Cumba Künefe ve Cumba Kuruyemiş aynı sokakta, karşı karşıya hizmet veriyor. Baklava için de yeni bir yer aldık. Ciddi bir yatırımla büyük bir üretim tesisi kurduk, dekorasyonunda Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan güzel bir satış mağazası yaptık. Çok yakında kapılarını açacağız.

SOSYAL MEDYADA DA FARKIMIZ OLMALI

10- Sizin sosyal medyada paylaştığınız videolar da oldukça beğeni topluyor. Yeni bir sosyal medya fenomeni doğuyor diyebilir miyiz?

Ali Dağdelen: Sosyal medyanın hepimizin hayatında yeri var. Çoğumuz için bir alışkanlık, bir bağımlılık oldu hatta. Cumba markasının orada da var olmasını istedik. Takipçi sayımız şu anda 140 binlerde. Tabii sürekli ürün görseli paylaşmak sıkıcı olabilirdi, takipçilerimiz sayfamıza girdiğinde bir 'action' görsün diye güzel kurgularla renkli videolar üretmeye başladık. Çok da beğenildi. Hatta birçok yemek sayfası da paylaşmaya başladı videolarımızı. Bu da tabii tanınırlığımızı artırdı. O anlamda sosyal medyanın çok faydasını gördük. Cumba'nın sosyal medyada da bir farkının olması gerektiği düşüncesiyle, farklı ve güzel videolar üretip paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada paylaşımlarımızın da taklit edildiğini fark ettik. Ve artık taklit edilemeyecek videolar çekmeye başladık.

Bu bir ilandır.