Altın gününe yasak geldi

Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu, gün, taziye, mevlit, yılbaşı kutlaması gibi nedenlerle evlerde misafir kabul edilmesini yasakladı. Yasağa uymayan ev sahibi ile misafirlerine kişi başı 3 bin 150 lira para cezası kesilecek.

Vali Davut Gül başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelgesini görüşerek yeni kararlar aldı. Kurulda 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen serbest zaman olan 10.00-13.00 ve 13.00-16.00 saatleri arası şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla sefer sayısının artırılmasına karar verdi.

Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde gelin ve damadın yakınları dahil HES kodu istenilerek en fazla 30 kişi ile sınırlandırılmasına karar veren kurul kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşların evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığına göz önüne alarak evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukları evlere misafir kabul edilmesini yasakladı. Kurul kararında yasağa rağmen misafir kabul eden ev sahipleri ile misafirlere ayrı ayrı 3 bin 250 lira idari para cezası verilmesini de karara bağladı.