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’da bir binanın katında 68 köpek bulundu

'da, bir binanın bodrumunda farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek bulundu. Köpekleri bodrumda tutan şüpheli hakkında para cezası kesilerek, başlatıldı.

Giriş Tarihi: 2.12.2020 18:28 ABONE OL
Ankara’da bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu

Ankara Valiliği, Keçiören'de bulunan bir binanın bodrum katında, hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek bakıldığı ihbarı üzerine denetim yapıldı. Denetimde, 23'ü yavru 68 köpek bulundu. El koyulan köpekler, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Köpekleri bodrumda tutan şüpheliye adli işlem başlatılırken, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci Maddesi gereğince hayvan başına 181 lira olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ceza kesildi.

ÖMER ÇETİN/SABAH

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Ankara’da bir binanın bodrum katında 68 köpek bulundu
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