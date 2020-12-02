Araç kundaklama anı güvenlik kamerasında

Samandağ'ın Çöğürlü Mahallesi'nde park halinde olan 31 AAC 339 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Kimliği belirsiz kişilerce kundaklanan aracın, kundaklanma anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi.

Güvenlik kamerasına yakalanan kimliği belirsiz kişiler, aracın üzerine benzin aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaşıyorlar.

Görüntüleri izleyen Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, JASAT ve olay yeri inceleme ekipleri görüntülerin yardımı ile kimliğini tespit ettikleri kişinin peyine düştü.