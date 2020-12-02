Aşı gönüllüsü profesörden son dakika koronavirüs aşısı açıklaması! "Aşı yüzünden Covid-19'a yakalanmadım..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 milyon doz aşı için sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Corona virüs aşısıyla ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Prof. Dr. Mustafa Gerek, Çin aşısı yaptırdığını ve bu nedenle Covid-19'a yakalanmadığını ifade etti. Antikor düzeylerine de bakıldığında kendi aşısının gerçek aşı olduğunu vurgulayan deneyimli isim özellikle sağlık çalışanlarının aşılanmasının çok önemli olduğunu belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: UZMAN İSİMDEN KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI! "AŞI SAYESİNDE COVİD-19 OLMADIM..."

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, DHA mikrofonlarına son dakika açıklamalarında bulundu. Yeteri düzeyde antikor taşıdığu için corona virüse yakalanmadığını ifade eden uzman isim koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.