Attılar, kaçtılar, kovalandılar ve yakalandılar

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda otobanda uzun süren kovalamaca esnasında 34 NK 4788 plakalı araç içerisinden uyuşturucu maddeyi yol kenarına atarak kaçmaya devam eden araç durduruldu.

Takip sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü S.B. araçla bankete çıkarak durabildi. Bu esnada araç içerisinde bulunan 4 şahıs yaya olarak kaçmaya çalışırken otoban kenarında tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Araç içerisinden yol kenarına atılan poşet içerisinde 396 adet ecstacy hap ile kırık ve toz şeklinde olan 430 gram ecstacy hap ele geçirildi. Narko ekiplerini dakikalarca otobanda peşlerinden kovalatan Ş.B. (32), E.Ü. (23), A.M. (27) ve S.Y. (23), uyuşturucu madde ticareti suçundan Savcılığa sevk edildi.