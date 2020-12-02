Avukattan Engelliler Gününde anlamlı yardım

Adıyaman'ın Malazgirt mahallesinde yaşayan ve 24 yıl önce iş kazasında elektrik akımına kapılması sonucu bir ayağı kesilmek zorunda kalan ve tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Abdulkadir Kurtuluş'un mevcut kullanmakta olduğu tekerlekli sandalyenin kullanılamaz hale geldi. Bu durumu öğrenen Adıyamanlı avukat Hasan Taşar, yeni tekerlekli sandalye alarak Kurtuluş'un evine teslim edildi.

Yeni bir tekerlekli sandalyeye kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Kurtuluş; "Kullanmakta olduğum tekerlekli sandalyem kullanılamaz hale gelmişti. Burada konuyu değerli bir dostumuza ilettik. Onlar da İstanbul'daki Adıyamanlı hemşehrilerimize konuyu iletmişlerdi. Onların vasıtası ile Adıyamanlı hemşehrimiz Hasan Taşar bana yeni bir tekerlekli sandalye gönderdi. Allah kendisinden razı olsun, o bizim yüzümüzü güldürdü. Allah'ta onun yüzünü güldürsün, Rabbim birini bin eylesin. Tekerlekli sandalyenin bana ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.