Ayrılıkları bir gün sürdü

Yozgat'ın Saraykent İlçesine bağlı İzibüyük Köyü'nde Cemalettin Zencir'in kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kaza da Cemalettin Zencir olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan eşi Gülhanım Zencir Dinçsoy yaralandı.

Kazadan bir gün sonra Gülhanım Zencir Dinçsoy da yaralı olarak kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. İki gün arayla vefat eden ve ayrılıkları bir gün süren Zencir çiftçi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına yan yana defnedildiler.