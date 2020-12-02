BİLİM KURULU AŞI İÇİN TOPLANIYOR! Bugün Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Türkiye bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısına gözünü çevirdi. Salgınla mücadele topyekûn devam ederken, vaka sayısındaki artışı düşürmek ve salgını kontrol altına almak amacıyla hafta içinde pek çok tedbir alındı. Diğer taraftan aşı ile ilgili çalışmalarda topyekûn devam ediyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada aşı ile ilgili 11 Aralık'ı işaret etmişti. Bugün Bilim Kurulu Toplantısının ana maddesi de aşı çalışmaları olacak. Peki, Bugün Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar;

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek.

Bilim Kurulu Toplantısının ana maddesi ise aşı çalışmaları olacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

İşte detaylar;