BİLİM KURULU AŞI İÇİN TOPLANIYOR! Bugün Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Türkiye bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısına gözünü çevirdi. Salgınla mücadele topyekûn devam ederken, vaka sayısındaki artışı düşürmek ve salgını kontrol altına almak amacıyla hafta içinde pek çok tedbir alındı. Diğer taraftan aşı ile ilgili çalışmalarda topyekûn devam ediyor. Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce yaptığı açıklamada aşı ile ilgili 11 Aralık'ı işaret etmişti. Bugün Bilim Kurulu Toplantısının ana maddesi de aşı çalışmaları olacak. Peki, Bugün Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte detaylar;
Türkiye'de salgınla mücadele devam ederken vaka ve ölü sayısının artışını kontrol altına almaya yönelik son durum değerlendirmeleri adım adım takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurul üyeleri Bilim Kurulu toplantısında bir araya gelecek.
Bilim Kurulu Toplantısının ana maddesi ise aşı çalışmaları olacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
İşte detaylar;
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17:00'de toplanacak.
ÇİN AŞISINA 9 GÜN KALDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada 11 Aralık tarihini işaret etmişti. 11 Aralık'ta Çin'den gelecek aşı ilk olarak sağlık çalışanları üzerinde uygulanacak. 50 milyon adet aşı ile ilgili protokol daha önce imzalandı. Ayrıca yerli aşıda birinci faz çalışmaları 13-14 Aralık tarihinde son bulacak. Yine Alman aşısı Pfizer/BioNTech'in ise ne zaman geleceği henüz belli değil. Tahminler Alman aşısının 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi yönünde.