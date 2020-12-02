Bilim Kurulu üyesi Özlü'den son dakika açıklamaları: Sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs aşısı...

Son dönemde en çok konuşulan konular arasında kuşkusuz Covid-19 aşısı var. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken tedbirler de artıyor. Bilim Kurulu bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. A Haber canlı yayında soruları yanıtlayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşısı hakkında dikkat çekici bilgiler verirken risk grubunda olacaklar için de Bakan Koca'nın açıklama yapacağını belirtti. Son dakika haberine göre kullanılacak aşı tipinin de inaktif aşı olduğu vurgulandı.

İŞTE BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ'NÜN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI!

"Aşı çalışması konusundaki gelişmeler, algın sürecinde bu noktaya gelmiş olmamız çok güzel bir haber. Virüse karşı elimizde bir güç yoktu arttık virüse karşı bir silaha ulaşacağız. Bunu tartışmaya başlıyor olmamız bile olumlu bir adım. Aşı bulununca her şey normale dönecek diye beklememek lazım ama önemli bir aşama kaydedildi. Bugün Bilim Kurulu toplantısında aşı gündemi var, burada bazı kararlar alınıp kamuoyuyla paylaşılacak. Aşının kimlere hangi öncelikle yapılacağı değerlendirilecek."