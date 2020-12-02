Bonzaiyi çoğaltmak için kına karıştırdılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Merkez Seyhan ilçesinde bir evde anne ile oğlunun bonzai sattığı bilgisine ulaşan narkotik polisi, söz konuş adrese baskın düzenledi. Operasyonda 16 gram bonzai ile 190 gram kına ele geçirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis, zehir tacirlerinin bonzaiyi çoğaltmak için aynı renkte olan kınayla karıştırdıklarını belirledi. Gözaltına alınan anne S.T. (47) ve oğlu İ.T.'yi (25) suçlamaları kabul etmedi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan İ.T. ev hapsi tedbiriyle anne S.T. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.