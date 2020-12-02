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Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:53 ABONE OL
Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kent merkezinde karşısında meydana gelen ve sürücülerinin tespit edemediği iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı. 67 NE 721 plakalı aracın sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpmamak için direksiyonunu kırınca arkadan gelen araç ise direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjlere çarptı.

Meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı
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