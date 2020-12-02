Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Doğa aşığı il müdürü şiirleriyle övgü topluyor

Doğa aşığı il müdürü şiirleriyle övgü topluyor

Doğa aşığı orman mühendisi ve Orman İşletme Müdürü bozkırı yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra şair yönüyle de dikkat çekiyor. Karaca, doğaya olan sevgisini anlattığı ve sosyal medya hesabında paylaştığı şiirlerini, şiir kitabında bir araya getirdi.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 2.12.2020 16:45 Son Güncelleme: 2.12.2020 16:45 ABONE OL
Doğa aşığı il müdürü şiirleriyle övgü topluyor

Trabzonlu olan ve uzun yıllardır Kırşehir'de görev yapan Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca doğa ve ağaçlara duyduğu sevgi ile vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Bozkır Kırşehir'i yeşillendirme konusunda yaptığı çalışmaların yanı sıra sosyal medya hesabından paylaştığı şiirleriyle de doğaya ve memleketine olan aşkını ifade ediyor. Karaca, yeni çıkardığı kitabıyla şiirlerini bir araya getirdi. "Gönlüme Düşen Hasret" isimli kitabında memleketine duyduğu özlemi ve doğaya olan sevgisini şiirlerle ifade etti.

"SEVGİMİ ŞİİRLERLE İFADE EDİYORUM"

Doğaya olan sevgisini şiirlerine yansıttığını belirten Karaca, "Doğaya ve memleketimin her karesine hayranım. Anadolu'nun bozkırı Kırşehir'imizi ağaçlandırma çalışmalarımız ile yemyeşil yapacağız. Bu iş doğayı sevmeden yapılmaz. Ben de bu sevgimi şiirlerle ifade ediyorum. Kitabımla da şiirlerimi bir araya getirdim." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğa aşığı il müdürü şiirleriyle övgü topluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA