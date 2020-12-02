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'de karayolu fındıkla kaplandı

karayolunda fındık yüklü tırın devrilmesi sonucu 20 ton fındık yola yayıldı.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 21:34 ABONE OL
Düzce'de D-100 karayolu fındıkla kaplandı

Nejdet Acar idaresindeki 54 GA 519 plakalı fındık yüklü TIR, D-100 karayolu Ankara istikameti Cumayeri kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü Acar, olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan TIR'da yüklü olan 20 ton tane fındık yola saçıldı. Yola dökülene fındık ve devrilen araç nedeniyle yolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri yolu kullanan sürücüleri Cumayeri ilçesine yönlendirerek farklı bir güzergahtan ulaşımı sağlamaya çalışıyor.

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Düzce'de D-100 karayolu fındıkla kaplandı
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