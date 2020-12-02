Düzce’de sıkı koronavirüs denetimi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini daha da sıklaştırdı. Vaka sayılarından yaşanan artışla birlikte denetimlerini arttıran zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte şehirlerarası otobüs terminalindeki firmalara ait satış noktaları, dükkanlar, taksiler ve otobüslerde hijyen denetimi yaparak çalışanlara maske dağıttı. Belirlenen kurallara uyulması noktasında esnaf ve vatandaşları bilgilendiren ekipler,temizlik, mesafe ve maske konusunda da uyarılarda bulundu.