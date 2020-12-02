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’de sıkı koronavirüs denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Düzce Terminali Özel Güvenliği, şehirlerarası otobüs terminalinde koronavirüs denetimi gerçekleştirerek, yeni tedbirlerle ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.12.2020 21:51 ABONE OL
Düzce’de sıkı koronavirüs denetimi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerini daha da sıklaştırdı. Vaka sayılarından yaşanan artışla birlikte denetimlerini arttıran zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte şehirlerarası otobüs terminalindeki firmalara ait satış noktaları, dükkanlar, taksiler ve otobüslerde hijyen denetimi yaparak çalışanlara maske dağıttı. Belirlenen kurallara uyulması noktasında esnaf ve vatandaşları bilgilendiren ekipler,temizlik, mesafe ve maske konusunda da uyarılarda bulundu.

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Düzce’de sıkı koronavirüs denetimi
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