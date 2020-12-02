Gaziantep'te TIR, park halindeki otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Karacaoğlu (50), yönetimindeki 27 BAA 29 plakalı TIR, yol kenarında park halinde olan Mehmet Kaçmaz (48) yönetimindeki 31 K 9053 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Kaçmaz ile yanındaki Dilek Kaçmaz (50), Hasan Kalkan (26) ve Yağmur Kalkan (23) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Kaçmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Gaziantep'e sevk edildi.



TIR şoförü Ali Karacaoğlu gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.