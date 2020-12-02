Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 12'si tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 302 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

AA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 09:15 ABONE OL
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti yapmak" suçlamasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 302 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı tutuklandı, 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA