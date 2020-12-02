Gece tuvalete gitmek için uyanan baba, oğlunu odasında ölü buldu

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Fatih Emre B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, babası Celal B.'nin ifadesine başvurdu. Celal B.'nin ifadesinde evde oğlu ve kendisinin olduğunu, silah sesini duymadığını, tuvalete gitmek için uyanıp oğlunun odasına baktığında durumu fark ettiğini söylediği bildirildi.

Fatih Emre B.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.