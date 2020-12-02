Genç girişimcilerden pandemi sürecinde esnafa destek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılım hızını önlemek amacıyla lokanta ve kafe gibi yeme içme yerleri, iş yerinde müşteri ağırlanmamaya başlandı. Sadece paket servis ya da "gel-al" şeklinde hizmet vermeye başlayan esnaflara bir destekte Batmanlı 7 genç yazılımcıdan geldi. Esnafların teknolojiyi kullanarak daha rahat sipariş almalarını ücretsiz bir şeklide sağlamayı amaçlayan genç girişimciler, kurdukları sistemi esnafların hizmetine sundu. Genç girişimlerden Mustafa Gültekin yaptığı açıklamada, 'Yiyecem'in yakınlarda hizmet verenlere erişerek sipariş verebilme olanağı sağlayan ücretsiz bir site olduğunu söyledi.

KONUMDA BULUNAN BÜTÜN ESNAFLARIN LİSTESİNİ GÖSTERİLİYOR

Geliştirdikleri sistemin konum odaklı çalışarak iş yerlerinin belirlediği kendi kapsamlarında hizmet verdiğini belirten Gültekin, esnafa pandemi dönemi boyunca 'Sistem bizden, hizmet sizden' diyerek komisyon oranını tamamen kaldırmaya karar verdiklerini aktardı. Kurdukları sistem hakkında bilgi veren Gültekin, "kapsama alanı içerisinde sisteme giren kullanıcılarımız hizmet veren esnafların listesini görür, istediği ürünleri sepete ekleyerek siparişini verir. Bu pandemi sürecinde hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın büyük ölçüde etkilendiğini görmekteyiz. Bizde bundan yola çıkarak proje geliştirerek hem vatandaşlarımızın evde kalmalarını hem de esnafımızın kepenklerini kapatmalarının önüne geçiyoruz. Esnafımıza pandemi dönemi boyunca 'Sistem bizden, hizmet sizden' diyerek komisyon oranını tamamen kaldırmaya karar verdik" dedi.

MAHALLE ESNAFI DA TEKNOLOJİYE AYAK UYDURDU

Genç yazılımcıların geliştirdikleri sistemi kullanmaya başlayan mahalle esnaflarından Ramazan Durmaz, "Gençlerimizin biz esnafları düşünerek geliştirdikleri sipariş hattı sistemi bu pandemi sürecince oldukça anlamlı buluyorum. Mahalle esnafı oralar sadece telefon üzerinden sipariş alırken artık bu sistem üzerinde teknolojiyi de kullanarak siparişlerimizi almaya başladık. Bu sistem hem daha çok kişiye ulaşmamızı hem de daha çok satış yapmamızı sağlıyor. Ayrıca ücretsiz olması da oldukça sevindirici" diye konuştu.